Küfür edince abdest bozulur mu? Küfretmek günah mı? Küfür etmek abdesti bozar mı?

Küfür etmek, insanları rencide etmek, hakaret etmek vb. fiiller caiz değildir. Hal böyle olunca insanlar küfür edilince abdest bozulur mu merak ediyor. Konu hakkında birçok Hadisi Şerif bulunmaktadır. Peki, Küfür etmek abdesti bozar mı?

KÜFÜR ETMEK GÜNAH MI?

Küfür etmek günahtır ve caiz değildir. Peygamber Efendimiz (Sallallahualeyhiveselllem) şöyle buyurmuştur:

"Kim bir zımmiye eziyet etse, şüphesiz ben onun hasmıyım/ düşmanıyım."

(Kaynak : Ebu Yusuf, Harac, Matbaatu's Selefiye, 1397 h. Kahire, s.135)

KÜFÜR ETMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Küfür etmek her ne kadar günah olsa da abdesti bozmaz. Abdesti bozan durumlar arasında küfretmek yer almamaktadır. Fakat bazı alimlere göre küfür etmek manevi olarak abdesti bozar, ama fıkıh açısından abdest bozulmadığı için namaz kılınabilir denmiştir. Ayrıca bazı alimlere göre ise küfür ettikten sonra abdest alınması müstehaptır denmiştir. Her ne kadar küfür etmek abdesti bozmasa da günah işlendiği için yeniden abdest tazelenebilir, bu da müstehap olur şeklinde fetvalar verilmiştir.

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

- Küçük veya büyük abdestin yapılması

- Vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin akması

- Ağız dolusu kusmak

- Uyumak

- Bayılmak

- Sarhoş olmak

- Namazda sesli şekilde gülmek

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