Küfür edince abdest bozulur mu? Küfretmek günah mı? Küfür etmek abdesti bozar mı?
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Merak edilen dini konuların başında küfür edilince abdest bozulur mu sorusu geliyor. Bir insana küfür etmek veya bir insana sövmek günahtır. Peki küfür edilince insanın abdesti bozulur mu? İşte cevabı...
Küfür etmek, insanları rencide etmek, hakaret etmek vb. fiiller caiz değildir. Hal böyle olunca insanlar küfür edilince abdest bozulur mu merak ediyor. Konu hakkında birçok Hadisi Şerif bulunmaktadır. Peki, Küfür etmek abdesti bozar mı?
Küfür etmek günahtır ve caiz değildir. Peygamber Efendimiz (Sallallahualeyhiveselllem) şöyle buyurmuştur:
"Kim bir zımmiye eziyet etse, şüphesiz ben onun hasmıyım/ düşmanıyım."
(Kaynak : Ebu Yusuf, Harac, Matbaatu's Selefiye, 1397 h. Kahire, s.135)
Küfür etmek her ne kadar günah olsa da abdesti bozmaz. Abdesti bozan durumlar arasında küfretmek yer almamaktadır. Fakat bazı alimlere göre küfür etmek manevi olarak abdesti bozar, ama fıkıh açısından abdest bozulmadığı için namaz kılınabilir denmiştir. Ayrıca bazı alimlere göre ise küfür ettikten sonra abdest alınması müstehaptır denmiştir. Her ne kadar küfür etmek abdesti bozmasa da günah işlendiği için yeniden abdest tazelenebilir, bu da müstehap olur şeklinde fetvalar verilmiştir.
- - Küçük veya büyük abdestin yapılması
- - Vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin akması
- - Ağız dolusu kusmak
- - Uyumak
- - Bayılmak
- - Sarhoş olmak
- - Namazda sesli şekilde gülmek