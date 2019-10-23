"Kudüs Şairi" Pakdil'in vefatı Katolik rahip Musellem'i yasa boğdu

23.10.2019 11:04

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Nuri Pakdil'in vefatı, Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem'i yasa boğdu.

Katolik rahip Musellem, Pakdil için "Ağaç nereye meylederse oraya düşer demişler" başlığıyla duygu yüklü bir taziye mesajı yayımladı.

Musellem, "Kudüs Şairi" olarak hitap ettiği Pakdil'e şöyle seslendi:

"Ve sen Kudüs Şairi Nuri Pakdil, Kudüs'e doğru meylediyordun ve ölüm seni Ankara'dan aldı Kudüs'ün kalbine, mübarek Mescid-i Aksa'ya götürdü. ve orada, Mescid'i Aksa'nın duvarında ve kalbinde senin adın, senin hatıraların yaşıyor. Ey Kudüs Şairi, sen Kudüs'ün uyku nedir bilmeyen göz bebeğisin."

Pakdil'in Kudüs'ün "özgürlüğüne ilerleyen saatin akrebi" olduğuna vurgu yapan Musellem, "Ankara'ya defnedilse de o pak naaşın, Kudüs özgürlük saatine bakar ve seni özgürlüğe doğru saniye saniye ilerleyen akrebi olarak görür. Kudüs sevdalıları, bu saatin akrebini iterek barbar siyonistlerin ayak izlerini meydanlarından, caddelerinden, sokaklarından, kiliselerinden ve camilerinden temizlemişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Kudüs'ün oğlu"

Nuri Pakdil'i "Kudüs'ün oğlu" olarak niteleyen rahip Musellem, "O Kudüs'ü seviyor, o Kudüs'ün oğlu. Onu Kudüs; ulusal, medeni, dini, kültürel ve ulusal boyutlarda eğitti. Edebiyat ve şiir alanlarındaki yaratıcılığın tam da buradan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Musellem, Pakdil'in adının Kudüs sevdalılarının dualarına karıştığını vurgulayarak, "Kudüs adını zikreden onun sesinin yankılarını duyar, Mescid-i Aksa'da namaz kılan müminlerin zikirlerine karışmıştır ve Kudüs'ün manevi meyvelerinden toplar. Her kim yeryüzünde Kudüs'ü anarsa, Kudüs de onu Allah'ın huzurunda anar. Kudüs şehitleri ve azizleriyle birlikte onun için Allah'tan rahmet ve bağışlanma diler." ifadelerine yer verdi.

Pakdil'in "Kudüs'e vuslat duyan her insan yücedir" şeklindeki ifadelerine dikkati çeken Musellem, şöyle devam etti:

"Kudüs için şiir söyleyene, Kudüs onun için dans eder; Hayfa, Yafa, Lidd (Lod), Remle, Beysan, Nasıra, Akka, El-Halil, Beytullahim, Nablus, Ramallah ve Gazze gururla ona alkış tutar. Kudüs'ün zılgıt çaldığı birisi senin gibi eşsiz ve yüce bir şairden başkası olamaz. Senin de dediğin gibi ister şair olsun ister lider, isterse de devrimci. Kudüs'e vuslat duyan her insan yücedir."

"Kudüs'e farklı boyut kazandırdın"

Rahip Musellem, Pakdil'in Kudüs için farklı bir bakış açısı oluşturduğunu belirterek, "Hristiyan, Müslüman ve Yahudi dünyası Kudüs'ü zikrediyor. Çünkü burası Tanrı'nın şehri, İncil ve Kur'an'ın şehridir. Ancak sen ona farklı bir boyut kazandırdın; o acının, ızdırabın, gözyaşının, davanın, ambargonun, zulmün, gurbetin, geri dönüşe ve direnişe olan özlemin şehridir." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün Pakdil'in ruhunda edindiği yere dikkati çeken Musellem, "Kudüs sende bir fidan gibi dikiliydi ve bugün sen Kudüs'te, Han Ez-Zeyt yolunda, El-Amud Kapısı'nda (Şam Kapısı), Sahire Kapısı'nda, Esbat Kapısı'nda (Aslanlı Kapı), El-Halil Kapısı'nda (Yafa Kapısı), Silvan Çeşmesi'nde, Kudüs surlarında, Mescid-i Aksa surlarında ve Kıyamet Kilisesi'nde dikilisin." dedi.

Filistin halkının Pakdil'i unutmayacağını vurgulayan Manuel Musellem, şunları kaydetti:

"Sen Kudüs'ü şiirlerinde ve edebiyatında ölümsüzleştirdin, Kudüs de senin aziz hatıralarını ölümsüzleştiriyor. Filistin halkı, senin kaleminle mücadele verdiğini ve direnişçilere destek olduğunu hatırlayacak. Kudüs'ün bereketi senin üzerine olsun. Daima Allah'a, azizlerine, ailene, arkadaşlarına ve halkına yakın ol. Filistinli tüm Hristiyan ve Müslümanların en içten duaları seninle."

Kaynak: AA