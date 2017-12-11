Kudüs nerede? Kudüs'ün önemi ve tarihi

Kudüs şehrini İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ardından internet üzerinde "Kudüs nerede" ve "Kudüs önemi" aramaları arttı. Peki Kudüs şehri nerede? Kudüs önemi nedir? İşte Kudüs şehrinin haritası ve Kudüs şehrinin önemi...

KUDÜS NEREDE? KUDÜS'ÜN ÖNEMİ NEDİR?

Kudüs şehri, tarih boyunca birçok medeniyetin kontrolü altında yer aldı. Mısır Krallığı, İsrail-Yehuda Krallıkları, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Sasaniler, Emeviler, Fatimiler, Kudüs Krallığı, Eyyubiler, Moğollar, Memlüklüler, Osmanlı İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu ve İsrail gibi birçok devletin eline geçen Kudüs şehri, coğrafi konum olarak da dikkat çekmektedir.

İsrail ve Filistin'in tam ortasında yer alan Kudüs şehri, içinde bulundurduğu kutsal mekanlarla da oldukça önemli bir şehirdir. Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kubbet-Us-Sahra gibi dini açıdan büyük önemi olan yapılara ev sahipliği yapan Kudüs'te günümüzde 800 bin civarı nüfusun olduğu bilinmektedir.

Ortadoğu'da yer alan dünyanın en eski şehirleri arasında bulunan Kudüs şehrinde, İsrail Devleti'nin bütün dalları bulunmaktadır. Bunların arasında Knesset (İsrail parlamentosu), Başbakan ve Başkan köşkleri ile Yargıtay yer almaktadır. Aynı zamanda İbrani Üniversitesi ve İsrail Müzesi Kudüs'tedir. Birçok turistik ve tarihi yerlere sahiptir.

1967 SAVAŞINDA NE OLMUŞTU?

Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki tansiyonun artması sonucu, 5 - 11 Haziran 1967 tarihleri arasında yaşanan 6 gün savaşlarının ilk gününde İsrail, Mısır'ın güçlü hava filosunu daha havalanmadan bombalayarak yok etti. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, sabah önce Akdeniz üzerinde kuzeye doğru havalanıp bir süre gittikten sonra aniden geri dönüş yaparak güneyindeki Mısır'a yöneldi. Savaş uçakları radarlara yakalanmamak için oldukça alçaktan uçtu. Mısır üzerine geldiklerinde de kollara ayrıldılar. Hedefleri hava üslerindeki Mısır uçaklarını vurmaktı ve öyle de yaptılar. Bombardıman sırasında Mısır Hava Kuvvetleri tek bir uçağını bile havalandıramadan yok oldu.