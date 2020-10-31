Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar Apartmanındaki enkazın altında

Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar Apartmanındaki enkazın altında İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nda yaşayan Küçükyumuk Ailesinden henüz haber alınamadı.

Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar Apartmanındaki enkazın altında

İZMİR - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nda yaşayan Küçükyumuk Ailesinden henüz haber alınamadı.

17 binanın yıkılmasına ve onlarca binayı hasara uğratan depremin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun olarak çalıştığı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı enkazından yaralılar çıkarılmaya devam ediyor. Aynı binanın 5. katında yaşadıkları öğrenilen Küçükyumuk Ailesi ise göçük altında. Mert Küçükyumuk ve Eda Küçükyumuk çifti ile küçük çocukları Ateş'ten henüz bir haber alınamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı