Küçükkuyu'da Okullarımızı Ziyaret Ettik

Vali İlhami AKTAŞ, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bulunan Küçükkuyu İlkokulu, Küçükkuyu Fennur Sözen Anadolu Lisesi, Küçükkuyu Fennur Sözen Anaokulu ve Küçükkuyu Fennur Sözen Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak Küçükkuyu İlkokulunu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, okulun genel durumu ile ilgili Okul Müdürü Elif ARISIN'dan bilgi aldı.

Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları ve kurallara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Küçükkuyu İlkokulu ziyaretlerinin ardından Küçükkuyu Fennur Sözen Anadolu Lisesine geçen Vali İlhami AKTAŞ, bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, okul müdürü Ayser LAÇİNKAYA ile bir süre görüşerek koronavirüs ile mücadele kapsamında devam eden yüz yüze eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Küçükkuyu Fennur Sözen Anadolu Lisesi dersliklerini de gezen Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere kurallara uyulması noktasında hatırlatmalarda bulunarak başarılı ve sağlıklı bir dönem geçirmelerini diledi.

Vali İlhami AKTAŞ, Küçükkuyu beldesinde bulunan okul ziyaretleri kapsamında Küçükkuyu Fennur Sözen Anaokuluna ziyarette bulundu.

Anaokulu ziyaretinde Vali İlhami AKTAŞ, minik öğrenciler ile yakından ilgilenerek öğretmenlerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca Vali İlhami AKTAŞ, anaokulu müdürü İzlem GÜVEN ve okul öğretmenleriyle bir araya geldi, istek ve arzularını dinledi.

Son olarak Küçükkuyu Fennur Sözen Ortaokulunu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, okul müdürü Çetin AYDIN tarafından karşılandı.

Ardından okulda incelemelerde bulunarak, sınıfları ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve derslerine programlı bir şekilde çalışmalarını tavsiye eden Vali İlhami AKTAŞ, "Eğitilmiş bireyler, gelecekte en büyük güvencemiz olacaktır" dedi.

Okul müdürü Çetin AYDIN ve öğretmenler ile bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, okulun sorun ve taleplerini dinleyerek okul ziyaretlerini tamamladı.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bulunan okul ziyaretlerinde Vali İlhami AKTAŞ'a Ayvacık Kaymakamı İlker EKER, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER eşlik etti.

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