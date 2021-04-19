Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi

Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de zabıta ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, korona virüs uymayan işletmeleri uyardı.

Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı

Küçükçekmece'de zabıta ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, korona virüs uymayan işletmeleri uyardı.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyerek, esnafı da İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı Covid-19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdi.

Denetimler aralıksız sürüyor

İstanbul'da vaka sayılarının artmasının ardından tedbirlerini sıkılaştıran Küçükçekmece Belediyesi, toplumun salgından etkilenmemesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, Covid -19 tedbirlerine uymayan işletmeleri uyardı. İftar saati öncesinde yaşanan pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlara gerekli uyarıyı yapan zabıta ekipleri, hijyen ve gramaj kontrolü de yaptı.

Ekipler tarafından, satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanırken, yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı. - İSTANBUL

Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:20:45. #1.15#

title