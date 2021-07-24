Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti Küçükçekmece'deki silahlı kavganın zanlıları suç makinesi çıktı Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 çocuk babası öldü Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki iki çocuk babası,...

Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Küçükçekmece'deki silahlı kavganın zanlıları suç makinesi çıktı

Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 2 çocuk babası öldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki iki çocuk babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmış, bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla ateş etmeye başlamıştı. Silahlı kavgada, Sezgin Ö. ayağından, Osman Gümüş ise başından vurularak ağır yaralanmış, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

İki çocuk babası hayatını kaybetti

Kavga sırasında yaralanan şahıslar ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan 2 çocuk babası Gümüş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gümüş'ün cenazesi yapılacak otopsiden sonra memleketine gönderilecek. Ayağından yaralanan Sezgin Ö'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A, (21), M.H.T (24), ile F.E, isimli zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların daha önce kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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