Küçükçekmece'de "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi açıldı

Küçükçekmece'de 'Tuna-Tarihle Akan Nehir' sergisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de sanatseverleri zaman yolculuğuna çıkartan "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi açıldı.

Küçükçekmece'de sanatseverleri zaman yolculuğuna çıkartan "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi açıldı.

İstanbul Macar Kültür Merkezi'nin, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğindeki Tuna'nın Dalgaları Projesi kapsamında düzenlenen "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisinin açılışı yapıldı. Geçen sene çevrim içi olarak düzenlenen sergi, bu sene Küçükçekmece Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi. Tuna Nehri Kıyısı'nda, sanatseverleri zaman yolculuğuna çıkartan sergiye Macaristan Başkonsolosu Lszl Keller, Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gbor Fodor ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Güney Özkılınç katıldı. Sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün itibarıyla açıldı. Sergi toplam 80 fotoğraftan oluşuyor.

"Buraya memnuniyetle geldik"

Küçükçekmece Belediyesi'yle daha çok iş birliği kurmak istediğini ifade eden Macaristan Başkonsolosu Lszl Keller, "Macar kültür, Macar tarihini göstermeye çalışıyoruz. O yüzden bu fırsata çok sevindik. İstanbul merkezinde çok sergiler yaptık ama Küçükçekmece, merkezden biraz uzaktadır. Macar kültürünü göstermek için bizim için fırsat. O yüzden buraya memnuniyetle geldik. Bu iş birliğinden sonra ikinci üçüncü adımda da olur" dedi.

"Tuna'nın suyu olaydım, Karadeniz'e döküleydim"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin önemli bir işi çıkması nedeniyle etkinliğe katılamadığını ve sevgilerini, selamlarını ilettiğini söyleyen Sosyal İşleri Müdürü Güney Özkılınç, "Tuna Nehri on ülkeden geçiyor. ve bu on ülke ve son yüzyılın Tuna Nehri Kıyısı'nda yaşanmış olaylarına ev sahipliği yapıyoruz Macar Kültür Merkezi ile birlikte Küçükçekmece Belediyesi olarak. Zaten Macaristan ve Türkiye arasında tarihe dayanan bir dostluk bir birlik var. Dillerimiz bile aynı ailedendir. Bu sergi bir başlangıç aslında, fotoğraf sergisi ile başlıyoruz, önümüzdeki başka organizasyonlarda başka festivallerde yine ortak işler yapmaya çalışacağız. Şairin dediği gibi, 'Tuna'nın suyu olaydım, Karadeniz'e döküleydim' şeklinde dizelerle anlatır Tuna'yı. Biz de bugün fotoğraflarla anlatılan Tuna'nın Avrupa Birliği Projesi dahilinde kültürel, kültürler arası köprü, kültürler arası iletişim projesi kapsamında Macar Kültür Merkezi ile ağırlamaktan belediye olarak çok memnunuz. Başka ülkelerle bu tür organizasyonları geliştirmek, yapmak o kültürleri daha yakından tanımamızı, onların da bizleri daha yakından tanıyacağı için çok önemli" açıklamasında bulundu.

"Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi 30 Temmuz'a kadar sanatseverlere kapılarını açık tutacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de 'Tuna-Tarihle Akan Nehir' sergisi açıldı
Küçükçekmece'de 'Tuna-Tarihle Akan Nehir' sergisi açıldı
Küçükçekmece'de 'Tuna-Tarihle Akan Nehir' sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otobüsteki taciz şüphelisi İstanbul Kart'tan yakalandı
Otobüsteki taciz şüphelisi İstanbul Kart'tan yakalandı
Kısıtlamasız pazar gününde yağmura dikkat
Kısıtlamasız pazar gününde yağmura dikkat
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:41:09. #1.16#

title