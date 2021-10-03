Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü - Haberler
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Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Küçükçekmece'de kağıt toplayan çocuklar kanepe üzerinde yatan cansız bir beden buldu. Cesedin evsiz bir gence ait olduğu tespit edildi. Olayı derinleştiren ekipler gencin, kardeşiyle arkadaşlık yapmasına kızan 23 yaşındaki bir şahıs tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğünü tespit etti.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, kağıt toplayan çocuklar boş arazide kanepe üzerinde hareketsiz yatan bir kişi buldu. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kanepe üzerinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik tespit çalışmasının ardından ölen kişinin ilçedeki polis ekiplerinin de tanıdığı evsiz olarak sokaklarda yaşayan Yalçın A. (30) olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını genişletti.

Ekipler Yalçın A.'nın bir mekanda Muhammed E.M. (23) ve kardeşi Ali İ.M. ile alkol aldığını ve onlarla ağaçlık boş araziye geldiğini belirledi. Ağaçlık alanda bir süre oturduktan sonra Muhammed E.M., kardeşi Ali İ.M.'ye "Yalçın A. ile neden arkadaşlık yapıyorsun?" diye kızıp kardeşi ile tartıştığı öğrenildi.

Kısa süren tartışmanın ardından iki kardeş ağaçlık alandan ayrıldı. Tartışmadan bir gün sonra sabah saat 08.00 sıralarında Yalçın A.'nın bulunduğu ağaçlık araziye gelen Muhammed E.M.'nin Yalçın A.'yı sopa ile döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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