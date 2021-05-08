KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADAHaber - Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de caddenin karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yakup Alabalık'a kamyonet çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de caddenin karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yakup Alabalık'a kamyonet çarptı. Feci kazada Alabalık ağır yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Cuma günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Yakup Alabalık caddenin karşısına geçmek için yol kenarına geldi. Caddenin sağ tarafını kontrol eden Yakup Alabalık'a karşıya geçmeye çalıştığı sırada sol taraftan gelen kamyonet çarptı. Kamyonet sürücüsü ve çevrede bulunan esnaf yerde yatan çocuğa ilk yardımda bulunurken olay yerine ambulans çağırıldı. Kazada ağır yaralanan Yakup Alabalık hastaneye kaldırıldı. Alabalık'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU YOLDA ÇOK KAZA OLUYOR"

Kaza sonrası olay yerine giden esnaf Ramazan Türk, "Arkadaki komşunun çocuğu caddede karşıdan karşıya geçerken kırmızı bir kamyonetin vurduğunu söylediler. Çevredeki esnaf çocuğa çarpan şoföre yardım etmeye çalışmış. Üzüldük tabi ama bu yolda çok kaza oluyor. Yetkililere de bildirdik ama kimse ilgilenmedi. Çocuğun durumunun iyiye gittiğini söylediler. Doktor bugün çocuğun durumu ile ilgili haber verecekmiş." dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Burcu Biricik Chloe Loughnan
Spor Muslera Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI FECİ KAZA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:46:29. #1.15#

title