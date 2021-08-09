Küçükçekmece'de 'Gıda Bankası' dayanışma ile büyüyor
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Küçükçekmece'de 'Gıda Bankası' dayanışma ile büyüyor

Küçükçekmece'de 'Gıda Bankası' dayanışma ile büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için hayata geçirilen 'Gıda Bankası' son 3 ayda yaklaşık bin 500 ihtiyaç sahibi aileye; 14 bin 065 kg sebze-meyve, 3 bin 100 parça tekstil ürünü ve çeşitli gıda malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'de dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için hayata geçirilen 'Gıda Bankası' son 3 ayda yaklaşık bin 500 ihtiyaç sahibi aileye; 14 bin 065 kg sebze-meyve, 3 bin 100 parça tekstil ürünü ve çeşitli gıda malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için Aralık 2020'de hayata geçirdiği Gıda Bankası, alan el ile veren el arasında köprü olarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Dayanışmanın gücü ile yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmecelilere gıda, giysi, temizlik, yakacak ve hijyen ürünlerinin ulaştırıldığı Gıda Bankası'ndan, son 3 ayda yaklaşık bin 500 ihtiyaç sahibi aileye; 14 bin 065 kg sebze - meyve, 3 bin 100 parça tekstil ürünü ve çeşitli gıda malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

"Dayanışmanın gücüyle bir sofra da biz kuralım"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Hızla küreselleşen dünyada, pek çok alanda olduğu gibi kent yönetim biçimi ve anlayışında da değişim söz konusudur. Küçükçekmece Belediyesi olarak aktif, şeffaf, katılımcı bir belediyecilik yaklaşımı ile Kent Adaleti'ni getirmek en büyük önceliğimizdir. Sosyal belediyecilik konusunda ise tüm imkansızlıkları bir kenara koyup, kaynaklarımızı seferber ettik. Aralık 2020'de açtığımız Küçükçekmece Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok daha hızlı ulaşmayı, ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Dayanışmanın ve sevginin geçtiği tek banka olarak nitelendirdiğim Gıda Bankası, hem israfla mücadeleye hem de yoksullukla mücadeleye destek oluyor. Hedefimiz Gıda Bankası üzerinden kurduğumuz bu dayanışma ağını genişletmek ve güçlendirmek. İlerleyen aylarda ihtiyaç sahibi komşularımızın istedikleri ürünleri alabilecekleri bir çalışmanın da hazırlıklarının sonuna yaklaştık. Gıda Bankamıza bağlı marketler açacak ve ihtiyaç sahibi komşularımız istedikleri ürünleri rahatlıkla alabilecekler. Kimsenin mağdur kalmaması, bir şey isterken mahçup olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Benim bir hayalim var, yüzü gülen bir Küçükçekmece. İnsanların yüzü gülsün, mutlu olsun istiyorum" diye konuştu.

Bağışlar, uygun şartlarda depolanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Bağışlanan veya üretim fazlası tekstil ürünleri ile Küçükçekmece Belediyesi gıda mühendislerinin kontrolünden geçen insan sağlığına uygun her türlü gıdayı tedarik ederek, uygun şartlarda depolayan ve düşük gelirli ailelere ulaştırma amacı taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, Gıda Bankası'nı hayata geçirdi.

Gerçek ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor

Yardım talebinde bulunan vatandaşları ziyarete giden sosyal inceleme uzmanları yanında, Küçükçekmece Belediyesi saha ekiplerinin de yapmış olduğu görüşmelerden aldığı notlar üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Saha ekibi, yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmecelileri evlerinde ziyaret ederek, tespit ediyor.

Başvurular İyilik Merkezi'ne yapılıyor

Gıda Bankası'na bağışta bulunmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi'ne ulaşarak İyilik Merkezi'ne başvuruda bulunabiliyor. Tüketilmesinde sağlık açısından bir sakınca olmayan, paketleme ya da etiketleme hatası yüzünden satış değerini yitirmiş, gıda, giysi, temizlik yakacak ve hijyen ürünleri ile stok fazlası, mevzuattaki değişikliklerden dolayı geri alınan, üretim hatası nedeniyle perakende sisteminde kabul edilemeyecek ürünleri, Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası'na bağışlanabiliyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de 'Gıda Bankası' dayanışma ile büyüyor
Küçükçekmece'de 'Gıda Bankası' dayanışma ile büyüyor
Küçükçekmece'de 'Gıda Bankası' dayanışma ile büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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