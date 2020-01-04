Küçükbaş hayvancılık eylem planı toplantısı Antalya'da yapılacak
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Küçükbaş hayvancılık eylem planı toplantısı Antalya'da yapılacak

Küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi ilişkin eylem planı, Antalya'da gelecek hafta yapılacak toplantıda ele alınacak.

04.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:30
Küçükbaş hayvancılık eylem planı toplantısı Antalya'da yapılacak

Küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi ilişkin eylem planı, 'da gelecek hafta yapılacak toplantıda ele alınacak.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı, 6-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in konuya ilişkin 5 yıllık eylem planını açıklayacağı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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