'Küçük Venedik' Gölyazı'nın yazı-kışı tek fotoğrafta
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'Küçük Venedik' Gölyazı'nın yazı-kışı tek fotoğrafta

19.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:03
'Küçük Venedik' Gölyazı'nın yazı-kışı tek fotoğrafta

Bursa'da, Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren ve 'Küçük Venedik' olarak adlandırılan Gölyazı Mahallesi'nin, yaz ve kış ayları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bursa'da, Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren ve 'Küçük Venedik' olarak adlandırılan Gölyazı Mahallesi'nin, yaz ve kış ayları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 2020 yılında, "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, pandemi nedeniyle sessizliğini koruyor. Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi nedeniyle "Küçük Venedik" olarak adlandırılan, yarımada üzerine kurulu Gölyazı'nın karlarla kaplı hali, hobi amaçlı dron kullanan Hasan Sarıtaş tarafından görüntülendi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gölyazı'nın beyaz örtü ile kaplanması, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Gölyazı'nın geçtiğimiz yılın yaz aylarında çekilen fotoğrafları ile günümüz kış vaktinin fotoğrafları birleştirildiğinde, doğadaki değişim de gözler önüne serildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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