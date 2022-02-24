"Küçük Prens" sahnede

Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bugüne kadar yüz binlerce insanın başucu kitabı olan "Küçük Prens" kitabını tiyatroya uyarladı. Antoine de Saint- Exupery'in efsane karakteri Küçük Prens'in yolculuğu Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelere taşınarak çocuklarla buluştu.

Çağlar Ekinci, Volkan Güneri, Mustafa Çavuş, Fatih Furkan Doğan ve Uğur Özfaris'in çalışmalarıyla sahneye uyarlanan oyunun ilk gösterimini minik tiyatroseverler büyük ilgiyle izledi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyun sonunda oyunu izleyen çocuklara "Küçük Prens" kitabı da hediye edildi.

Oyunun yönetmeni Çağlar Ekinci, "Küçük Prens" oyununu çocuklarla buluşturan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti.

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