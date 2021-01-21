Küçük kız televizyonda gördü, cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
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Küçük kız televizyonda gördü, cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

21.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:02
Küçük kız televizyonda gördü, cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

YALOVA'da 12 yaşındaki kız çocuğu, televizyon programında gördüğü Emirhan Arslan'ın 3 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu.

YALOVA'da 12 yaşındaki kız çocuğu, televizyon programında gördüğü Emirhan Arslan'ın 3 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu. Arslan, program sırasında polis ekipleince gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Emirhan Arslan, tutuklama kararının ardından basın mensuplarının sorularına, "Bir ay sonra çıkacağım" yanıtını verdi.

Emirhan Arslan, bir televizyon programına  hakkındaki dolandırıcılık iddiasıyla ilgili stüdyoya geldi. Canlı yayına çıkan Arslan'ı Yalova'da yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu gördü. 3 yıl önce cinsel saldırıya uğrayan kız çocuğu olayın, failinin Emirhan Arslan olduğunu ailesine söyledi. Bunun üzerine küçük kızın ailesi, polise giderek, şikayetçi oldu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen operasyon kapsamında Emirhan Arslan hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Dün televizyon programının devam ettiği sırada Arslan, stüdyoya gelen Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gece saatlerinde Yalova'ya getirilen Arslan hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan soruşturma başlatıldı.

'1 AY SONRA ÇIKACAĞIM'

Bu sabah Yalova Adliyesi'ne sevk edilen Emirhan Arslan, mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası basın mensuplarının sorularına cevap veren Arslan'ın, "Bir ay sonra çıkacağım" dedi. Arslan, Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Küçük kız televizyonda gördü, cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
Küçük kız televizyonda gördü, cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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