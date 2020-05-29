Küçük kemankeşler oklarını "süt kupası" için attı
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Küçük kemankeşler oklarını "süt kupası" için attı

Antalya Okçular Tekkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar için Döşemealtı'ndaki bir sitenin bahçesinde "süt kupası" turnuvası düzenledi.

29.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:57

Antalya Okçular Tekkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar için Döşemealtı'ndaki bir sitenin bahçesinde "süt kupası" turnuvası düzenledi.

Çocukların hem keyif almaları hem de geleneksel Türk okçuluğu ile tanışmaları için düzenlenen turnuvaya 8-13 yaşlarındaki 10 çocuk katıldı.

Site bahçesinde, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yerleştirilen hedeflere oklarını atan küçük kemankeşlere, turnuva sonunda katılım sertifikası, süt ve çikolata hediye edildi.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için turnuva organize ettiklerini söyledi.

İlçedeki bir sitenin sakinlerinden okçuluk için talep geldiğini ifade eden Uçar, "Biz de sitemizde bir aktivite yapalım ve ata sporlarımızı da tanıtmış olalım istedik. Önce çocuklarımıza birkaç günlük eğitim verdik, Türk okçuluğunu öğrettik. Eğitimlerin sonunda da çocuklarımızın süt gibi bembeyaz kalplerini temsilen 'Süt Kupası' adını verdiğimiz turnuvayı düzenledik." diye konuştu.

Uçar, hem yarışmada hem de eğitimlerde herkesin kendi yay ve oklarını kullandığını, hijyen şartlarına azami dikkat edildiğini, sosyal mesafeye uyulduğunu vurguladı.

Çocuklardan Efe Hamurcu da salgın nedeniyle uzun süredir evde olduğunu belirterek, "Buraya gelip ilk defa ok attıktan sonra geleneksel Türk okçuluğunu çok sevdim. Bundan sonra da devam edeceğim." dedi.

Site yöneticisi Ertuğrul Hamurcu ise çocuklar için farklı ve eğitici bir faaliyet olduğunu aktardı.

Küçük kemankeşler oklarını 'süt kupası' için attı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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