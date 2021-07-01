Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali

"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" dünya prömiyerini gerçekleştiren "Yunus Diye" oyunuyla perdelerini açtı.

"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" dünya prömiyerini gerçekleştiren "Yunus Diye" oyunuyla perdelerini açtı.

Macunköy Yerleşkesi'ne kurulan Açıkhava Sahnesi'nde gösterimi yapılan oyun öncesi, Devlet Tiyatroları oyuncularından oluşan bir ekip tarafından çocuklara, "maske, mesafe ve temizlik" temalarını anlatan performans sergilendi.

Oyun öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener, halk ozanlarını çocuk oyunlarına dönüştürmenin devlet tiyatrolarının sorumluluğu olduğunu ve bugün bunu gerçekleştirmenin gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Yunus Emre gibi bir değeri ilk defa minikler için oyunlaştırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gezener, "Yunus Diye oyunumuz kamyon tiyatrosuyla İç Anadolu bölgesini gezecek. Onun dışında kendi sezon açılışımızda, kendi kapalı salonlarımızda oynatmaya devam edeceğiz. Sezon boyunca oynamaya ve kamyon tiyatrosuyla gezmeye devam edecek." dedi.

"Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin" artık "markalaşmış uluslararası bir festival" olduğunu ifade eden Gezener, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından açılışı çocuklarla yapmanın, çocukların sanatla sosyalleşmelerinin keyif verici olduğunu belirtti.

Gezener, Ankara Devlet Tiyatrosu ile açılışı yapılan festivalin, İtalya "Rosa", Yunanistan "Müziğin Telleri", "Bulgaristan "Çuk ve Puk", İspanya "Noktalı Virgül", Ankara Devlet Tiyatrosu "Yunus Diye" ve Trabzon Devlet Tiyatrosu "Oz Büyücüsü" adlı oyunları ile 10 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

"Bu zamanda Yunus nasıl olurdu acaba"

Oyununun yönetmeni Caner Kadir Gezener de bu yılın Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle senelerdir düşündüğü Yunus Emre'yi çocuklara anlatma hayalini gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlattı.

Yunus Emre'nin zamanının çok iyi bir ozanı, şairi ve aynı zamanda bir dervişi olduğunu ifade eden Gezener, "Bu zamanda Yunus nasıl olurdu acaba diye yola çıktık. Çocuklara biraz daha farklı bir Yunus göstermek için yola çıktık. Tabi ki bizim kafamızda canlanan Yunus'u çocuklara anlatmak çok zordur. O yüzden Yunusumuzu biraz bu güne getirdik." şeklinde konuştu.

"Çağın dönüşümü her zaman çocuklarda gözlemlenir"

Oyunun yazarı Erdal Ozan Metin de çağın dönüşümünün her zaman çocuklarda gözlemlendiği değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Büyükler olarak biz kendimizi kandırabiliyoruz ama çocukların o saflığında çağın dönüşümü her zaman görülür. Biz de bu çocuk oyununu ortaya koyarken pedagojik düşünerek çağın ruhunu anlayarak çocuklarımıza bizim için gerçekten çok değerli olan Yunus Emre'yi doğru ve iyi bir yerden anlatabilmek için elimizden geleni yaptık."

Oyun

Açık hava sahnesindeki alanda kendilerine ayrılan bölümü dolduran çocukların zaman zaman kahkahalarının yükseldiği oyunu izleyen aileler de çocuklarıyla "sanatla normalleşmenin" keyfini çıkardı.

Erdal Ozan Metin'in yazdığı ve Caner Kadir Gezener'in yönettiği oyun, isimsiz bir çocuğun su bulmak için çıktığı yolculukta karşılaştığı "Kuş" ve "Güzelce" ile sezgiyi ve arkadaşlığı, aslında adının da "Yunus" olduğunu öğrenmesiyle kendisini bulacağını anlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak