5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu
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5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu

08.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:29

Adana'da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken annesi gözyaşlarına boğuldu.

5. kattaki evinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan Öztürk, sinekliğin açık olduğunu fark etmeyince dengesini kaybetti. Kız çocuğu şans eseri bir iş yerinin çatısına düştü. Başının üstüne düştüğü bildirilen kız çocuğu ağlamaya başlarken anne ve babası da onu kurtarmak için mücadele başlattı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı gören mahalleli hemen polise, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Bu arada baba çatıya çıkarak kızını kucağına alıp onu sakinleştirmeye çalıştı. İş yeri çatısına düştüğü için indirilemeyen kız çocuğu bir süre Can-Kur'u bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur küçük Elvan'ı düştüğü yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Bu anlarda ise anne gözyaşlarına boğuldu.

5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu

KAFATASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Küçük Elvan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu
5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları (3)
MUSTO: Allah şifa versin bu yavrucağa ve tüm hastalarımıza
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN ARSLAN: Allah''ım 99 adının yüzü suyu hürmetine ne olur acil şifalar verirsin inşallah.
Cevap Yaz 1 18 Yayından Kaldır
SAYIN: Hakan abe pardon beğenecek tim. Allah razı olsun
1 Yayından Kaldır
500
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