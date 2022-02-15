Kübra Par eşi kimdir? Kübra Par kiminle evli, nereli, kaç yaşında? Kübra Par kimdir?

Kübra Par kiminle evli? Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programı sunucusu Kübra Par hakkında en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Kübra Par biyografisi, hayatı araştırılıyor. Film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evlidir. Nisanın Gölgesi adlı şiirle Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde ödül sahibi oldu. Siyaset Bilimi mezunu olan Kübra Par kimdir? Kübra Par'ın eşi kimdir? Kübra Par kiminle evli, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

KÜBRA PAR KİMDİR?

Başarılı gazeteci Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyor.

KÜBRA PAR KİMİNLE EVLİ?

Gazeteci Kübra Par'ın, film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olduğu biliniyor.

MAHMUT FAZIL COŞKUN KİMDİR?

Mahmut Fazıl, 1973 yılında Yozgat'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünden mezun olduktan sonra Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde (UCLA) Sinema, Tv, Dijital Medya bölümünü bitirdi. Burada üç kısa film çekti. Lighthouse (Deniz Feneri) ile UCLA'da Knightly Hours ödülünü aldı.

Aliya (2002), Yaşamak- Cahit Zarifoğlu (2004) gibi belgesellerin ardından ilk uzun metraj filmi Uzak İhtimal'i 2009 yılında çekti. Bu film ile İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Ardından senaryosunu Tarık Tufan ile birlikte yazdığı Yozgat Blues (2013) filminin yönetmenliğini üstlendi. 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Yozgat Blues ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü bir kez daha aldı. Ayrıca film, bu festivalde En iyi Senaryo dâhil olmak üzere altı ödül birden aldı. Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğe devam etmektedir.

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