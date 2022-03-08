Kübra, ailesi için öğrendiği işaret dilinde uluslararası tercüman oldu

TRABZON'da Kübra Çolak Demir (34), işitme engelli annesi Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için öğrendiği işaret dilini geliştirerek, eğitimlerle uluslararası işaret dili tercümanı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Demir, "Ailemin dezavantajını avantaja çevirerek sadece ülkede değil uluslararası anlamda engelli bireylerin sesi oldum" dedi.

Ortahisar ilçesinde yaşayan Kübra Çolak Demir, işitme engelli Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için küçük yaşta işaret dilini öğrendi. Eğitimler alarak uluslararası işaret dili tercümanı olan Çolak, işitme engellilerin sesi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Çolak, uluslararası spor organizasyonlarına da katılarak işaret dili tercümanlığı yapıyor.

İşitme engelli bireylerle olan iletişimsizlik sorununun ortadan kalkması için çok mücadele ettiğini belirten Çolak, "Hiç yılmadım. Hiçbir zaman elimdeki başarılarla yetinmedim. Hep daha nasıl faydalı olabilirim, diye düşündüm. Ailemin dezavantajını avantaja çevirerek sadece ülkede değil, uluslararası anlamda engelli bireylerin sesi oldum" diye konuştu.