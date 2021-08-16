Kubilay Aka'ya ilk yardım Aras Bulut İynemli'den!

Komşu komşunun külüne muhtaç dememişler boşuna! Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka'ya kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.

Komşu komşunun külüne muhtaç dememişler boşuna! Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka'ya kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.

Zekeriyaköy'de aynı sitede oturan oyuncu Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli'nin "Çukur" dizisindeki rol arkadaşlığı zamanla yakın dostluğa, sonra da komşuluğa evrilmişti.

Durum böyle olunca, Kubilay Aka'ya ilk yardıma İynemli koştu. Kafasındaki kanı durduramayınca da, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi'ne götürdüğü oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı. Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.

Yunanlı başkana Trabzon forması

Genç iş insanı Baran Süzer, tutkunu olduğu Trabzonspor'u gönüllü olarak dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Sık sık işi gereği dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ya da ünlü insanlarla bir araya gelen Süzer, onlara imzalı Trabzonspor forması hediye ediyor. Süzer, önceki gün Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas ile birlikteydi. Koukas'a forma hediye eden Süzer, formayı Trabzonsporlu Yunan topçu Anastasios Bakasetas'a imzalattırarak Başkan'a sürpriz yaptı.

İki yeni şube açıyor

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Yedi yıl önce açılan mekan, pandemi sonrası yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlıyor. Şehrin gürültüsünden uzak, ferah dekorasyonu, huzurlu atmosferi ve kendisine özel lezzetleriyle çok tutulan Nadide Meyhane, yoğun istek üzerine şubeleşme kararı aldı. Bilgi almak için aradığım Çakırhan, misafirlerinin isteği üzerine İstanbul Anadolu Yakası'na ve Bodrum Yalıkavak'a birer şube açmak için kolları sıvadıklarını anlattı. Çok doğru bir karar olmuş, tebrikler...

Flamingo aşkı

Cemiyetin ünlü çifti Melis-Burak Hatipoğlu'nun tatil keyfi devam ediyor. Hafta sonu Çeşme'de kızları Derin ve Defne ile plajda objektife takılan çiftin keyfi yerindeydi.

Hatipoğlu ailesinin her bireyinin de bir örnek flamingo motifli mayo giymesi dikkatlerden kaçmadı! Kızları flamingoyu çok sevdiği için anne-baba da onların bu aşkına kayıtsız kalamamış.

Yeni koleksiyonu tanıttılar

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Kaynak: Hürriyet