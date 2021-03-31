Kubilay Aka'nın, Çukur'a ölerek veda edeceği ortaya çıktı
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Kubilay Aka'nın, Çukur'a ölerek veda edeceği ortaya çıktı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın iddialı yapıma ölerek veda edeceği öğrenildi. Aka'nın yeni dizisi Camtavanlar'da ise Bensu Soral'la oynayacağı ortaya çıktı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, yayınlandığı günden bu yana hatrı sayılır bir izleyici kitlesi ile yoluna devam ediyor.

Zaman zaman kadroya yeni isimlerin de katıldığı iddia diziye, geçtiğimiz haftalarda başka bir projeyle anlaştığı için veda edeceği öğrenilen Kubilay Aka'nın yapımdan ölerek ayrılacağı ortaya çıktı.

BENSU SORAL'LA OYNAYACAK

Öte yandan Kubilay Aka'nın OJO Pictures imzalıyeni dizisi Camtavanlar'da Bensu Soral ile başrolü paylaşacağı öğrenildi. Ses getiren projeleri yazan Meriç Acemi'ye ait yapımın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturacak.

Kubilay Aka'nın, Çukur'a ölerek veda edeceği ortaya çıktı

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Damla Çelikli
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