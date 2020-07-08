"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
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"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Genç oyuncu Kubilay Aka, AKP'li Mahir Ünal'ın Aşk 101 dizisindeki bir karaktere yönelik 'eşcinsel' sözlerine yanıt verdi. Dizinin oyuncularından Aka, "Bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor?" diyerek tepki gösterdi.

08.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:29

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı YouTube programında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk versiyonunda Osman karakterinin eşcinsel olarak kurgulandığını söyledi. Ünal'ın bu sözlerine ilk yanıt dizide Kerem karakterini canlandıran Kubilay Aka'dan geldi.

"ÜLKEDE HER GÜN ŞİDDET VE TECAVÜZ VAR, HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ?"

Twitter hesabından Ünal'ın sözlerine cevap veren Aka, "Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetçilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler. Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış" dedi.

Kubilay Aka'dan Aşk 101 dizisindeki karakter için 'eşcinsel' diyen Mahir Ünal'a cevap

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir YouTube kanalına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Netflix dizisi Aşk 101 hakkında, "Şöyle bir şey oldu geçtiğimiz günlerde Netflix bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı. Dizi bir eşcinsel hikayesiydi ve orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi. Bu normal bir şey diyebilirsiniz. Ama Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da ya da ABD'de, bir eşcinsel kendi özel hayatını yaşar. Ama gazete almaya gittiğinde eğer yanında çocuk edindiği ya da kendi çocuğu da olabilir, gazete bayisine gittiğinde bir cinsel içerikli film dergisinin poşet içinde satılmamasına tepki gösterir" demişti.

Kubilay Aka'dan Aşk 101 dizisindeki karakter için 'eşcinsel' diyen Mahir Ünal'a cevap
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