Kübalı Jose Marti Ölümünün 124. Yılında Ankara'da Anıldı

Küba'nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti, ölümünün 124. yıl dönümünde Ankara'da anıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), Küba'nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti'nin ölümünün 124. yıl dönümü nedeniyle Ankara Üniversitesinde bir anma programı düzenledi.

Programa Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte, Kosta Rica'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ve sayıda diplomatik temsilci ve davetliler katıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezindeki Jose Mari büstüne çiçek konulmasıyla başlayan programda konuşma yapan Büyükelçi Nunez, Marti'nin Küba'nın ulusal kahramanı olduğunu ve onun siyasetçi, devrimci, ozan, yazar ve edebiyatçı olduğunu söyledi.

Nunez, Marti'nin ABD'de 15 yıldan fazla yaşadıktan sonra ABD'nin dünyada güçlü ve yayılmacı bir devlet olarak ortaya çıkacağını gördüğünü ve İspanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra Küba'nın ABD tarafından yönetileceğini fark ettiği için bu ülkeden ayrıldığını dile getirdi.

Küba'nın bağımsızlığının Latin Amerika ülkeleri ve diğer ülkeler için de çok önemli olduğunun altını çizen Nunez, Küba devriminin, ABD hegemonyasını sarstığını belirtti.

Prof. Kutlu ise Jose Marti'nin bir dahi olduğunu belirterek, "Jose Marti, Küba Devrimci Partisi'ni yarattı ve savaşta öldü. O bir fikir adamıdır. Küba fikirlerinin lideridir." dedi.

Programda, Tomas Gutierrez Alea tarafından yazılan ve yönetilen 1968 yapımı "Az Gelişmişlik Anıları" filmi gösterildi.

Jose Marti kimdir?

Küba'nın ulusal kahramanı Jose Marti, 1853'de Küba'da doğdu. Düşüncelerinden dolayı İspanya'ya sürülen Marti, daha sonra ABD'nin New York şehrinde bir süre gazetecilik yaptı.

Küba'nın bağımsızlığını savunan Marti, 1892'de Kuba Özgürlük Partisi'ni kurdu.

Marti hayatını, Küba'da İspanyol koloni yönetimini sona erdirilmesi ve Küba'nın ABD dahil başka ülkelerin egemenliği altına girmemesi için mücadeleye adadı.

Küba'nın İspanyollara karşı verdiği özgürlük savaşını başlatan Marti, 42 yaşında Dos Rios savaşında öldürüldü.

Guantanamera şarkısının sözlerini yazan Marti, Güney Amerika'nın en çok saygı duyulan özgürlük kahramanlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA