Küba'da Castro Dönemini Kapatan Beatles Hayranı Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Kimdir?
Raul Castro görevi bugün Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devretti. Peki, hakkında çok az şey bilinen yeni devlet başkanı kim? 3,5 dakikalık videoyla yeni başkanın portresi...
1959 yılından bu yana Castro adı adeta Küba ile bütünleşmiş durumda. Ama Küba'da Castro dönemi kapandı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro, görevi bugün Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devretti. Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Küba'nın devrimle başlayan 59 yıl 3 aylık tarihinde ilk kez Castro ailesi dışından biri devletin en yüksek makamına oturdu. Peki, hakkında çok az şey bilinen yeni devlet başkanı kim?
DIAZ CANEL KİMDİR?
Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.
Küba Devlet Konseyi'ne 2013'te atandığında pek bilinmeyen bir isim olan Dial-Canel, daha sonra Raul Castro'nun sağ kolu oldu.
Son beş yıldır Devlet Başkanlığı ve iktidar devri için hazırlanıyordu. Ancak 57 yaşındaki Diaz-Canel'in Başkan Yardımcısı olmasından önce de uzun bir siyasi kariyeri vardı.
20'Lİ YAŞLARDA SİYASETE BAŞLADI
Nisan 1960 doğumlu Diaz-Canel elektrik mühendisliği eğitimi gördü ve siyasi kariyerine 20'li yaşlarındayken Santa Clara kentindeki Genç Komünist Birliği'de başladı.
Bir yandan üniversitede mühendislik dersleri veren Diaz-Canel Geç Komünist Birliği'nde giderek yükseldi ve 33 yaşında Genel Sekreter Yardımcısı oldu.
Raul Castro, Diaz-Canel'i "ideolojik sağlamlığıyla" övdü.