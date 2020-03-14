KTSO Başkanı Ilık'tan "ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin" çağrısı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Türkiye, Güncel

KTSO Başkanı Ilık'tan "ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin" çağrısı

Kırklareli'nde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı temizlik ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan esnaflara tepki gösterildi.

14.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:55
KTSO Başkanı Ilık'tan

Kırklareli'nde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı temizlik ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan esnaflara tepki gösterildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, oda binasında Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, fahiş fiyatlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların temizlik ve gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini ifade eden Ilık, bazı fırsatçıların talebin artmasıyla ürünlerde fahiş fiyat uygulamasında bulunduğunu vurguladı.

Fırsatçılığın, toplumsal ahlak ve ticari etik ile bağdaşan bir yanı olmadığını belirten Ilık, "Tıbbi otoriterlerin yönlendirmesi doğrultusunda virüsten korunmak için bireysel tedbir almaya çalışan vatandaşların çeşitli mallara olan yoğun talebini bir fırsatçılığa çeviren kişiler, fahiş fiyatlar ortaya koydu. Odamızın ve camiamızın görevi üyelerinin hakkının yanında vatandaşların da hakkını savunmaktır." dedi.

Haksız fiyat artışı yapan firmaların tespit edilmesi halinde vatandaşların şikayette bulunabileceğini dile getiren Ilık, şöyle devam etti:

"Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda ve borsa olarak disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Kırklareli'nde fahiş fiyatlara fırsat vermeyeceğiz.

Şu ana kadar da fahiş fiyat uygulayan işletmeler olduğuna dair bir şikayet almış değiliz. Toplumsal ahlak ve ticari etik değerleri yüksek Kırklareli esnafımıza teşekkür ediyoruz. TOBB camiası olarak da bu durumu fırsata çeviren şahısları takipte olduğumuzu da hatırlatmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Manşet

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