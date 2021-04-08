KTO yönetiminden yeni başkanlara çıkarma

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki yönetimi, MÜSİAD Kocaeli Şubesine ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki yönetimi, MÜSİAD Kocaeli Şubesine ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli, yeni göreve gelen başkanlarla ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurullarının ardından MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen İsmail Uslu ve Kocaelispor Başkanlığına gelen Engin Koyun'a ziyaretler gerçekleştiren KTO Yönetimi her iki başkana da başarılar diledi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Ziyaretinde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk "Kocaelispor bu kentin en önemli değeridir, yeni yönetim ile birlikte Kocaelispor'umuzun çok daha iyi yerlere geleceğine pandeminin bitmesi ile de hep birlikte statlarda eski coşkulu günlerde bir araya geleceğimizi düşünüyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı