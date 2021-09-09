KTO, Derince Gümrük Müdürlüğü ile bölge ticaretini görüştü

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Derince Gümrük Müdürü İbrahim Uçar'a ziyarette bulundu.

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Derince Gümrük Müdürü İbrahim Uçar'a ziyarette bulundu. Ziyarette bölge ticareti üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Derince Gümrük Müdürü İbrahim Uçar'dan bölge ticareti üzerine detaylı bilgi alınırken, bölgedeki ihracatın ve bunun getirdiği lojistik hareketin daha iyiye götürülmesi ve bu süreçte karşılaşacak sorunların nasıl çözüleceği detaylı olarak görüşüldü. Ayrıca özel sektör, ticaret ile sanayi odaları ve bakanlık arasında yakın çalışmalar yapmak, üreticilerin, sanayicilerin, ihracatçıların ve gümrük müşavirlerinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla ticaretin kolaylaştırılması üzerine yapılabileceklerde konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uçar, "Ticaret odaları bizlerin önemli bir paydaşıdır. Yaptığımız her görüşme bizler için çok kıymetlidir. Bu anlamda hem meclis başkanımız hem yönetim kurulu başkanımız Recep Öztürk'e teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı