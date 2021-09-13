KSBÜ Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı - Haberler
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KSBÜ Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
KSBÜ Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinde tüm bölümlerde yüz yüze eğitim başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinde tüm bölümlerde yüz yüze eğitim başladı.

Öğrencileri fakülte girişinde karşılayan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, başarılar diledi.

Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, "Okulumuz sizlerle güzelleşiyor. Hocalarınızla çok yakın çalışabileceksiniz. KSBÜ ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Algın ise Hekim Sinan Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçmesini temenni etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığını vurgulayan Algın, "Sizler en yüksek puanları alıp buralara geldiniz. Bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. Sizlerin evrensel değerleri özümsemiş, anlayışlı hekimler olmanızı diliyoruz. Hep birlikte güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum. Sizleri özledik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra açılış dersi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekşen tarafından verildi.

KSBÜ Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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