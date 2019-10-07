KSBÜ "Sosyokültürel Etkinlikler" dersi ile kenti tanıtacak

07.10.2019 15:30

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), "Sosyokültürel Etkinlikler" dersi ile kenti tanıtmayı hedefliyor.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğrencilerle tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir kent olduğunu söyledi.

Kentin tanıtılması amacıyla "Sosyokültürel Etkinlikler" dersinin müfredata konulduğunu belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde sadece meslek öğrenmeyeceksiniz, erdemli, duyarlı ve vatansever yetişeceksiniz. Bu ülkeyi biz kolay bulmadık. Atalarımız biz huzurlu yaşayalım diye büyük savaşlar vermişler. Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Çok değerli bir bölgede eğitim göreceksiniz. Sosyokültürel Etkinlikler dersiyle Kütahya'nın bazı özellikli yerlerini gezip keşfedeceksiniz. Domaniç'teki Hayme Ana'mız, Dumlupınar Şehitliği, Simav Eynal Kaplıcaları, Gediz Murat Dağı ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti olmak üzere bizim sağlayacağımız ulaşım imkanları ile oralara gidebileceksiniz."

Prof. Dr. Kavuncu, derse katılımın zorunluluğu olduğunu, gezilerde öğrencilere not da verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA