KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kovid-19 aşılama çalışmalarını değerlendirdi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, aşılama çalışmalarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınım önüne geçilmeye başlandığını, sonbahara doğru tüm alanlarda normalleşmenin yaşanabileceğini ancak maske kullanımının kapalı ortamlarda kullanılmaya...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, aşılama çalışmalarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınım önüne geçilmeye başlandığını, sonbahara doğru tüm alanlarda normalleşmenin yaşanabileceğini ancak maske kullanımının kapalı ortamlarda kullanılmaya devam edebileceğini öngördüğünü bildirdi.

Haftalık Kovid - 19 vaka verilerini değerlendiren Kavuncu, Kütahya'nın, vaka düşüş hızı bakımından Türkiye'yi geriden takip ettiğini hatırlattı.

Aşılama çalışmaları ile birlikte salgının önüne geçilmeye başlandığını belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız büyük bir güç ve imkan ile geniş bir kesimde aşılamalara devam ediyor. Görünen o ki artık yavaş yavaş da olsa salgın azalıyor. İnşallah aşılama ile birlikte sonbahar dönemine doğru tüm alanlarda daha da normale döneceğimizi düşünüyorum. Yani, aşılama ile birlikte sonbahara doğru tüm alanlarda normalleşme yaşanabilir. Ama bu kurallardan tamamen arınmak anlamında gelmez. Salgından çok önceleri uzak doğuda insanların çarşı, pazar, havalimanları gibi kalabalık alanlarda maske taktığını görürdük ve bu durum garibimize giderdi. Ama artık zannediyorum biz de her kapalı ortamda kullanacağız. Ama daha rahat ortamlarda maskeyi artık yavaş yavaş yıl sonuna doğru çıkaracağız diye düşünüyorum."

Kavuncu, vakaların düşüş hızını artırmak için vatandaşlara sorumluluk düştüğünü, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan