KSBÜ Rektörü Kavuncu kaza geçirdi

Kütahya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun da içerisinde bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Kavuncu ve 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun da içerisinde bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Kavuncu ve 3 kişi yaralandı. Kaza, Fuat Paşa Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Taktakoğlu idaresindeki 43 ABF 564 plakalı otomobil ile Mehmet Keskin yönetimindeki 43 FK 732 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Rektör Vural Kavuncu ile sürücüler Mehmet Keskin ve Abdullah Taktakoğlu ile Firides Gökçek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavuncu, Taktakoğlu, Keskin ve Gökçek'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı