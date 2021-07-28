Kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıklar listesi nedir?
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Kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıklar listesi nedir?

Kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıklar listesi nedir?
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Teknolojinin hızla artması ile beraber, sağlık sektöründe büyük ilerlemeler yaşanmıştır. Bununla beraber hayatımıza pek çok hastalıklarda dahil olmuştur .Bu hastalıklara kronik hastalıkları da ekleyebiliriz. Peki kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıklar listesi nedir?

Bazı hastalıklar belirli ilaç ve tedavilerle kontrol altına alına bilirken, bazı hastalıkların tedavisi ömür boyu sürebilmektedir. Sürekli olarak belirti ve bulgu veren kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir?Kronik hastalıklar listesi nedir?

KRONİK HASTALIK NEDİR?

İnsan yaşamı boyunca sürekli belirti ve bulguların meydan gelmesi için belli bir dönemi olan, , pek çok nenede bağlı olarak gelişen ,kesin tedavisi olmayan hastalıklara kronik hastalık denilmektedir. Sürekli ve uzun tedavi sürecinin olması kişini yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar, yaşın ilerlemesi, sağlıksız beslenme, az hareket kronik hastalıkların en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Kısa süre de belirti vermeyen bu hastalıklar uzun bir süre boyunca yavaş yavaş ilerleme gösterir. Zaman zaman iyileşme gösterse de tekrar ortaya çıkabilir bunun içinde kişi sürekli tıbbi kontrol altında olmalıdır.

KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Kronik hastalıklar oldukça fazla olup bunların başında ; diyabet, koah, kanser, astım yuksek tansiyon, kalp hastalıkları bu grup hastalığının başlıcalarını oluşturmaktadır.

DİYABET

Şeker hastalığı da dediğimiz bu hastalık kronik hastalıkların başında gelmektedir. Diyabet, pankreas organın yeteri kadar insülin üretememesinden kaynaklanır. Glikoz maddesinin kanda fazla bulunmasından kaynaklanıp ömür boyu devam eder. Kilo kaybı, aşırı yorgunluk, idrara çıkmanın artması ve iyileşmeyen yaralar bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki farklı türü mevcuttur.

KOAH (OBSTRÜTİF AKCİĞER HASTALIĞI) NEDİR?

Bir akciğer hastalığı olan koah, ciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması durumunda meydana gelir. Bir diğer tanımı ile dışardan alınan havanın dışarıya geri verilmemesinden kaynaklanır. En öneli sebebi ise sigara tüketiminin fazla olması olarak görülebilir. Koah, nefes darlığı ,hırıltı, göğüste meydana gelen sıkışma, halsizlik ve yorgunluk şeklinde kendini gösterir. Çeşitli tedavi yöntemleri ile hızı yavaşlatılabilir veya etkisi azaltılabilir. Tedavinin gerçekleşmemesi durumunda hasta kötüleşir ve günlük yaşamı sekteye uğrar.

Kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıklar listesi nedir?

ASTIM

Bir kronik hastalık olan astım solunum yollarını tıkar ve nefes almayı zorlaştırır. Alerjenler, duman, soğuk hava gibi tetikleyiciler boğazda mukus adı verilen sıvının artmasına sebep olmaktadır. Mukus hava yollarını tıkayarak nefes alımını zora sokar. Her yaşta görülmesine rağmen en çok küçük yaşlarda görülür Astım nedenlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: Genetik sebepler, toz ve kimyasal maddeler, alerjenler..

Astım ,göğüs ağrısı, nefes darlığı balgam artışı şeklinde belirti verir. Astım, çeşitli spreyler ile kontrol altına alınır.

YÜKSEK TANSİYON

Bazı kişilerde belirti vermeyen yüksek tansiyon, damar içindeki kanın yaptığı yükse basınca denir. Oldukça sık görülen kronik hastalıklardan olan yüksek tansiyon ülkemizde her on beş kişiden birinde görülür .Tansiyon, kalp basıncını ifade eder. Bu basınç yetişkin birinde en yüksek 120 mmHg en düşük ise 80 mmHg şeklinde olmalıdır. Yüksek tansiyon hastalarında ise bu oran artmaktadır. Yüksek tansiyon, baş ağrısı sık idrara çıkma, burun kanaması, nefes darlığı şeklinde belirti verir. Yüksek tansiyonun sebepleri arasında çok tuz kullanımı, böbrek damarının daralması ,troid bezi hastalıkları yer alır. Yüksek tansiyonun tedavisindeilk olarak hastanın yaşam şeklini değiştirmesi istenir.Tuz tüketimini azaltılması ilk yapılan tedavidir.Sağlıklı beslenmediyeti uygulanır. Hasta bunlara cevap vermezse ilaç tedavisi uygulanır.

KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ NEDİR?

Kanser

Yüksek tansiyon

Organ nakli bekleyen hastalar

Kalp yetmezliği olan hastalar

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar şeklinde sıralanabilir.

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Kronik hastalık nedir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıklar listesi nedir? - Haberler
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