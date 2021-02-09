'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı
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'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

09.02.2021 19:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:39
'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

ANTALYA'da 'Krize girdim' yalanıyla otomobiline bindiği iki sürücüyü bıçakla gasbeden Z.Ö. adlı kadın ile kendisine yardım eden erkek arkadaşı G.G., kovalamacayla yakalandı.

ANTALYA'da 'Krize girdim' yalanıyla otomobiline bindiği iki sürücüyü bıçakla gasbeden Z.Ö. adlı kadın ile kendisine yardım eden erkek arkadaşı G.G., kovalamacayla yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan R.A. ile V.V.'yi ayrı ayrı saatlerde 'krize girdim' yalanı ile durduran Z.Ö., kendilerinden para istedi. Verilen 5'er lirayı yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çekerek, iki sürücüden daha fazla para vermelerini istedi. Z.Ö. sürücülerin üzerinde bulunan parayı alırken erkek arkadaşı G.G. de gözcülük yaptı. Gasp olayı, iki sürücünün polise şikayet etmesi ile ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Z.Ö. ile erkek arkadaşı G.G.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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