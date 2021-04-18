Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi
Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüşen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Devlet Başkanlığı konutunda bulunan şeref defterine notlar düştü. Karabağ'daki tarihi hezimetin üzerinden daha 1 yıl geçmeden Sarkisyan'ın şeref defterine not düştüğü sayfanın altına Ağrı Dağı'nın bayraklı bir resmini çizerek imzalaması dikkat çekti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yazının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin davetiyle 15 Nisan'da başkent Tiflis'i ziyaret etti.
ŞEREF DEFTERİNE NOTLAR DÜŞTÜ
İkili görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı konutunda şeref defterine notlar düşen Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Gürcistan'ı ziyaret etme davetinden içtenlikle memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bu ziyaretin Ermeni ve Gürcü halkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve gelecek nesillerin yararına olacağına eminim."
BAYRAKLI BİR RESMİNİ ÇİZİP İMZALADI
Karabağ yenilgisinin üzerinden daha 1 yıl geçmeyen Sarkisyan, sayfanın altına Ağrı Dağı'nın bayraklı bir resmini çizerek imzasını attı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yazının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden "Ermeni ve Gürcü halklarının dostluğu" notu ile paylaştı.