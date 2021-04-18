Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüşen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Devlet Başkanlığı konutunda bulunan şeref defterine notlar düştü. Karabağ'daki tarihi hezimetin üzerinden daha 1 yıl geçmeden Sarkisyan'ın şeref defterine not düştüğü sayfanın altına Ağrı Dağı'nın bayraklı bir resmini çizerek imzalaması dikkat çekti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yazının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.