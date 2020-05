Kritik düzeye inen kan stokları için "İftardan- Sahura" kan bağışı Kritik düzeye inen kan stokları için "İftardan- Sahura" kan bağışı Türk Kızılay'da azalan kan stoğuna "İftardan- Sahura" destek Türk Kızılay'ının korona virüs salgını nedeniyle kritik düzeye inen kan stoğuna destek sağlamak için Türk Kızılay Beykoz Şubesi'nin düzenlediği 'İftardan Sahura...

İSTANBUL - Türk Kızılay'ının korona virüs salgını nedeniyle kritik düzeye inen kan stoğuna destek sağlamak için Türk Kızılay Beykoz Şubesi'nin düzenlediği 'İftardan Sahura Kan Bağışı' Kampanyası kapsamında toplamda 250 ünite kan bağışında bulunuldu.

Her yıl yüzbinlerce insan bir hastalık veya kazadan dolayı kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Uzmanlar ise çok sayıda insanı konuyla ilgili bilinçlendirmeye çalışarak kan vermenin hasta ve zor durumdaki insanlara yardım etmenin yanı sıra vücuda da oldukça faydası bulunduğunu vurguluyor. Her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyulan ülkemizde her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini ise kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Yürüttüğü diğer insani yardım çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere çalışan tek kurum olan Türk Kızılay'ı, korona virüs salgını dolayısıyla ve Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte kritik düzeye inen kan stoklarına dikkat çekmek için Beykoz Anadolu Hisarı'nda "İftardan Sahura Kan Bağışı" kampanyası düzenledi. "Korona virüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, akdeniz anemisi, by-pass hastaları, yenidogan bebekler vs) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" mesajı ile bağışçılara çağrıda bulunulan kampanya kapsamında 250 ünite kan toplandı.

Kan bağışı ve immün plazma bağışı hizmetlerini kapsamayan T.C. İçişleri Bakanlığının 96 saatlik sokağa çıkma yasağında "Sadece Hayat Kurtarmak İçin Evden Çık" sloganıyla iftar ve sahur saatleri arasında düzenlenen bağış kampanyasında korona virüs salgını dolayısıyla uzman ekipler de bağışçıların sağlığı için gerekli tedbirleri uyguladı.

"Ameliyat için kan bekleyen vatandaşlarımız var"

Türk Kızılay Beykoz Şube Başkanı Saadettin Çay yapmış olduğu bağış kampanyasının şu süreçte çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Son dönemlerde hem Ramazan ayı hem de korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde kan stoğumuzda ciddi azalmalar meydana geldi. Şu anda ameliyat için kan bekleyen pek çok hastamız var. Bu kan ihtiyaçlarını giderebilmek için Türk Kızılay'ının Türkiye'nin her yerinde yapmış olduğu İftardan Sahura Kadar Kan Bağışı kampanyamıza bu sefer de Beykoz'dan ses verdik. İnsanlarımızın teveccühü ile ciddi bir kan bağışı oldu. Umarım sahura kadar daha fazla bağış toplayarak güzel bir sonuç çıkaracağımıza ümit ediyorum" dedi.

"Kan bağışı için her zaman iş birliği içerisindeyiz"

Bağışçılar arasında bulunan Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak da "Biz Ekonomi Gazeteciler Derneği olarak zaten Türk Kızılay Beykoz şubesi ile zaman zaman kampanyalara destek vermek için iş birlikleri yapıyoruz. Bilindiği üzere şu süreçte yaşadığımız sıkıntılardan dolayı kan stoklarında bir azalma söz konusu bu noktada hem farkındalığı arttırmak hem de fiili olarak destek vermek için buradayız" diye konuştu.

"Kan stoklarının azaldığını öğrenince evimizden çıktık"

Kan bağışına destek olan Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan da en güzel iyiliğin tanımadığımız insanlara yapılan iyilik olduğunu ve kan bağışının da bu nedenle aynı şeye hizmet ettiğini dile getirerek, "Kızılay'da kan stoklarının azaldığını öğrenince evimizden çıkarak bağışımızda bulunduk. Bir sürü insan kan bağışı için sıraya girmiş durumda bu yüzden çok güzel bir ortam var. Biz de üzerimize düşen görevimizi yapıyoruz. Sonuçta kan bağışı çok önemli. En güzel iyilik kime iyilik yaptığınızı bilmeden ve onun da sizi tanımadan yaptığınız iyiliktir. Biz de burada hiç tanımadığımız ve kana ihtiyacı olan birilerine iyilik etmek için buradayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA