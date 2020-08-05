Kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'in babası: Kızım ihmal kurbanı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'in babası: Kızım ihmal kurbanı oldu

HAKKARİ'de, gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 7 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın babası Recep Akar, kızının ihmal kurbanı olduğunu iddia etti.

Kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'in babası: Kızım ihmal kurbanı oldu
05.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:50

HAKKARİ'de, gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 7 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın babası Recep Akar, kızının ihmal kurbanı olduğunu iddia etti. 10 aydır tedavi gören kızının başından bir an olsun ayrılmayan baba Akar, olayda ihmali olanlar hakkında şikayetçi olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Kentteki özel bir kreşe giden 7 yaşındaki Mukaddes Akar'ın 12 Kasım günü nefes borusuna oyun hamuru kaçtı. Nefes alamayan Mukaddes, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 ay tedavi altına tutulan Mukaddes, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ay burada tedavi altında tutulan çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle ambulans uçakla tekrar Van'a gönderildi.

Ailesi tarafından Hakkari'ye götürülen Mukaddes, durumu ağırlaşınca Van'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan küçük kızın başından baba Recep Akar, bir an olsun ayrılmıyor. Baba Akar, kızının beynine uzun süre oksijen gitmediği için bitkisel hayata girdiğini ifade ederek, "Mukaddes, gittiği kreşte ihmal kurbanı oldu. Oyun odasında, çocuklarla oynarken oyun hamuru nefes borusuna kaçıyor. Kızım ömür boyu yatağa mahkum kalacak. Doktorlar, tedavisi olmadığını söyledi. Hakkari'de görev yapan Doç. Dr. Rahmi Özdemir aracılığıyla Küba ile iletişime geçildi. Ancak Küba, yapılacak bir şey olmadığını bildirdi" dedi.'KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞLI YAŞAYACAK'Kızının 10 aydır tedavi gördüğünü ifade eden baba Akar, "Kızım Hakkari Devlet Hastanesi'nden, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 ay kaldıktan sonra AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari ve Van Sağlık Müdürleri'nin girişimleri sonucu, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki yapıldı. 4 ay kaldıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle, doktorlar, 'Çocuğunuza yapılacak bir şey yok' diyerek eve gitmemiz gerektiğini söylediler. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın girişimleri sonucu tahsis edilen ambulans uçakla, Van'a geldik. Van'dan Hakkari'ye götürdük. Hakkari'de kızım fenalaşınca özel hastaneye getirdik. Yaklaşık 10 aydır kızım yaşam mücadelesi veriyor. Hiç bir şekilde konuşamıyor. Sadece kalbi çalışıyor. Bu da kreşin ihmali. Dava açtım, şu anda adli süreç devam ediyor. İnşallah hak yerini bulur" diye konuştu.'TELEFONLA KONUŞTU DİYE KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞIMLI KALDI'Akar, kızının nefes borusuna kaçan oyun hamurunun Hakkari'de çıkarıldığını söyleyerek, "Nefes alamadığı için beyne oksijen gitmiyor. Burada ihmal var. Kreşte sertifikasız bir eleman çalıştırmak, sigortasız eleman çalıştırmak nedir? Olay anında kız eleman telefonda konuşuyor. Kreş sahibi, bize 'Telefonla konuşmak kesinlikle yasaktır. Personelimizin telefonlarını alıp, dolaba bırakıyoruz' diyordu. Telefon konuşmasından dolayı kızım ömür boyu yatağa bağlı kaldı. Doktorumuz Cemal Kayran kızıma çok iyi bir tedavi uyguluyor. Allah razı olsun kendisinden. Hayatımda hastasıyla yatıp kalkan bir doktor ilk defa gördüm. Kendisinden çok razıyım. Allah da ondan razı olsun. Tedavi sürecinde şu an ilerleme yok. Hep geriye gidiyor" dedi.

Baba Akar, kızının 2 yıl önce doğum gününde çekilen videoları her izlediğinde yüreğinin parçalandığını da söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Magazin
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı Güncel
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar 'Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar "Umut Partisi"ni kurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ümit Dündar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'in babası: Kızım ihmal kurbanı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 09:50:47. #1.14#
title