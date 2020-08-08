Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı 2 bin yıl önce kurulan antik kentte meclis toplantısı yapıldı Burdur'da, Bucak Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı, Pisidyalılar tarafından 2 bin yıl önce kurulduğu bilinen Kremna Antik Kenti'nde yapıldı.

08.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:19

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı

2 bin yıl önce kurulan antik kentte meclis toplantısı yapıldı

BURDUR - Burdur'da, Bucak Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı, Pisidyalılar tarafından 2 bin yıl önce kurulduğu bilinen Kremna Antik Kenti'nde yapıldı. Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın yönettiği toplantıda, Kremna Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Meclis üyelerine kent hakkında bilgi veren Başkan Ünal, "İlçemizin en eski tarihi yerleşim yerlerinden birisi olan uçurumlar Kenti Kremna Antik Kenti'ne dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu antik kentin turizme kazandırılması için belediye meclisimizi sembolik olarak Kremna Antik Kenti'nde toplama kararı aldık" dedi.

Kremna'nın, Bucak'ın 10 kilometre doğusundaki Çamlık köyünde Aksu (Kestos) vadisinde etrafı uçurum olan hakim bir tepe üzerinde Pisidialıların kurduğu antik bir kent olduğuna işaret eden Başkan Emrullah Ünal, şöyle konuştu:

"En parlak dönemini MS 2. yüzyılda yaşamıştır. Kremna, MÖ 6. yüzyılda Lidyalıların, MÖ 546'da Perslerin, MÖ 333'te Büyük İskender'in burayı alması ile Makedonya hakimiyetine girmiştir. Daha sonra sırasıyla Antigonas'ın, Selevkosların, Bergama Krallığı'nın, MÖ 60'da Roma'nın, MÖ 36'da Galatya'nın MÖ 25'te tekrar Roma'nın yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu Doğu Roma'nın (Bizans) egemenliğine; MS 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Türk hakimiyetine girmiştir. Roma Çağı'na ait eserler Kremna'da hala ayaktadır. Şehrin etrafı 2 metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Şehir ızgara planı olarak kurulmuştur. Kremna Antik Kenti, akropol (yukarı şehir) kısmında form (meydan), bazilika (mahkeme salonu), kilise elsodra (kemerli yapısı) ve kütüphane yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan başka propolion (anıt giriş kapısı) ve nympheum (anıt çeşme binası) bulunmaktadır"

"Kazıda bulunanlar müzede sergileniyor"

Kremna antik kentinde ilk ayrıntılı inceleme 1880'lerde Avusturyalı araştırmacı Graf von Lackoronski tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Ünal, "1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Profesörlerinden Jale İnan tarafından bilimsel kazı yapılarak kütüphane binası ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu bulunan 9 adet mermer heykel ve diğer eserler günümüzde Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kremna'nın tam anlamıyla gün yüzüne çıkmamış bir değer olduğunu dile getiren meclis üyeleri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulunarak, Kremna Antik Kenti'ni turizme kazandırılmasını talep etti. Toplantı daha sonra hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sonra erdi.

Toplantının ardından antik kent gezildi.

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor Spor
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Salih Zeki Çolak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:19:21. #1.15#
title