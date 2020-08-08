Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplantısı
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Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplantısı

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplantısıBurdur'un Bucak ilçe belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı tarihi 2 bin yıldan öteye uzanan Kremna Antik Kenti'nde yapıldı.

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplantısı
08.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:49

Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplantısı

Burdur'un Bucak ilçe belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı tarihi 2 bin yıldan öteye uzanan Kremna Antik Kenti'nde yapıldı. Antik kente dikkati çekmek amacıyla sembolik olarak meclis toplantısı yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "İnşallah sesimizi duyurmuş oluruz" dedi. Kremna Antik Kenti'nin amfi tiyatrosunda yapılan meclis toplantısına Bucak Belediye Başkanı AK Parti'li Emrullah Ünal başkanlık etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Emrullah Ünal, meclis üyelerine ve katılımcılara Kremna Antik Kenti hakkında bilgiler verdi. Kremna Antik Kenti'nde ilk ayrıntılı incelemeyi 1880 yılında Avusturyalı bir araştırmacının yaptığını ve 1971- 1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Jale İnan tarafından bilimsel kazıların gerçekleştirildiğini belirten Emrullah Ünal, "Kütüphane binası ortaya çıkarıldı, kazılar sonucu çıkarılan 9 mermer tanrı heykeli Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Amacımız Bucak Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısını antik kente dikkati çekmek, antik kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla antik kentin içinde yer alan meclis salonunda sembolik olarak yaptık. İnşallah sesimizi duyurmuş oluruz" dedi.

Meclis toplantısının ardından Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve meclis üyeleri Kremna Antik Kenti'ni gezdi. Kremna Antik Kenti'nin Pisidialılar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Kremna, MÖ 6. yüzyılda Lidyalıların, MÖ 546'da Perslerin, MÖ 333'te Büyük İskender'in fethetmesiyle Makedonya hakimiyetine girmiştir. Daha sonra sırasıyla Antigonos'un, Selevkosların, Bergama Krallığı'nın, MÖ 60'da Roma'nın, MÖ 36'da Galatya'nın, MÖ 25'te tekrar Roma'nın yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu Doğu Roma'nın (Bizans) egemenliğine geçen Kremna, MS 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle Türk hakimiyetine girmiştir.

Kaynak: DHA

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