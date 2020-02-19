Kremlin: Türkiye'nin İdlib'e operasyonu 'en kötü senaryo' olur

19.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye'nin İdlib'e yönelik olası operasyonuna Rusya'nın tepkisi ne olur?" sorusuna, "En kötü senaryonun gerçek olmasını beklemeyelim" yanıtını verdi.

Rusya'nın haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin İdlib'e olası operasyonunu, 'en kötü senaryo' olarak değerlendirerek, "Suriye'nin meşru otoritesine ve silahlı kuvvetlerine yönelik bir operasyonsa, kesinlikle en kötü senaryo olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, İdlib'de gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla Türkiye ile iş birliğini sürdüreceğine işaret eden Peskov, "İdlib'deki gergin durumun daha da artmasını önlemek için Türk meslektaşlarımızla temaslarımıza devam etmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA