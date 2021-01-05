Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü?

Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de "Krem sürmek orucu bozar mı" oldu. Oruç tutan milyonlarca Müslüman oruçluyken krem sürülür mü, sürülmez mi sorusunun yanıtını arıyorlar. Peki, Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü?

Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de "Krem sürmek orucu bozar mı" oldu. Oruç tutan milyonlarca Müslüman oruçluyken krem sürülür mü, sürülmez mi sorusunun yanıtını arıyorlar. Peki, Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? İşte detaylar haberimizde...

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

ORUÇLUYKEN KREM SÜRÜLÜR MÜ?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına 24 Nisan 2020 itibari ile başlıyoruz ve mübarek ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde oruç tutacak olan Müslümanlar hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını merak ederek araştırmaya başladılar. Merak edilen konuların başında ise krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken merhem sürülür mü? Yara ve çatlaklara sürülen merhem orucu bozar mı?Krem orucu bozar mı? gibi akılları kurcalayan bir çok sorunun cevaplarını Diyanet'in yaptığı açıklamalar ile birlikte tarafınıza sunduk.

Ramazan ayıyla birlikte huzur ve iyilik esintileri etrafı kaplar. Ramazan bolluk ve bereket ayıdır. Ramazan ayında mazereti olmadan oruç tutmak ise uygun değildir. Oruç tutmak kadar orucun hangi hallerde bozulduğunu bilmek de önemlidir. Vücudumuza sürdüğümüz krem, merhem ve yağ gibi unsurlar deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuttan emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu maddeleri emişi, çok az ve yavaş seyretmektedir. Diğer taraftan gerçekleşen bu işlem, yeme içme anlamına gelmemektedir. Yani vücuda sürülen merhem, krem veya yağ vücuda beslenme amaçlı olarak alınmamaktadır. Bu sebeple, deri üzerine sürülen merhem, krem, yağ ya da yapıştırılan ilaçlı bantlar kesinlikle orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.