Kredi veren bankalar hangileri? En kolay kredi veren bankalar

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar en kolay kredi veren bankaları merak ediyor. Kefilsiz ve bordrosuz anında kredi veren bankalar ile nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Başvurularınızı şubeye gitmeden internet veya SMS yoluyla yapabilirsiniz. Devlet ya da öze fark etmeksizin hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve başvuru şartları nelerdir? Kredi veren bankalar hangileri? En kolay kredi veren bankalar

Kredi vermek için gelir beyanı ile kefil şartı arayan bankaların birçoğu artık belirlenen şartları aramıyor. Bu durum en çok ev hanımları ve serbest meslek çalışanlarını sevindirdi. Ayrıca, bu uygulama sayesinde başvurularınızı banka şubelerine gitmeden yapabilirsiniz.

Anında kredi veren bankalar ile gelir belgesiz kredi almak için öncelikle kredi notunuzun riskli grupta olmaması gerekiyor. Yaptığınız başvuru üzerine bankalar şahsınıza ait incelemeler yaparken Findeks Kredi Notunuz ve sicil kaydınıza özellikle dikkat ederler. Yapılan incelemeler sonrasındaysa şartlara uyan kişiler, bankanın belirlediği faiz ve vade oranlarında kredilerini alabilirler. Bankaların faiz oranlarının çektiğiniz kredinin miktarına, vadeye ve kredi notunuza göre değişkenlik gösterdiğini unutmamalısınız.

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

18-65 yaş aralığında olan herkes başvuru yapabilir.

Başvuru yapabilmek için banka müşterisi olmanız gerekmez.

Başvurunuz onaylandıktan sonra kredinizi istediğiniz an kullanabilirsiniz.

1.000 - 50.000 TL aralığında bir tutar çekebilir, 3-36 ay aralığında vadelerle ödeme yapabilirsiniz.

AKBANK DİREKT KREDİ

KKB puanınız iyi durumdaysa 40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.

Krediniz onaylandığında paranızı bankaya gitmeden anında kullanabilirsiniz.

Kredi çekebilmeniz için Akbank müşterisi olmanız gerekir.

VAKIFBANK ANINDA KREDİ

Bireysel müşterilerin hepsi anında krediyi kullanabilirler.

Bankadan maaş almayan müşteriler 9.000 TL'ye kadar, maaş alan müşteriler ise 30.000 TL'ye kadar kredi alabilirler.

VakıfBank'a size ait bir gayrimenkulü göstererek ipotekli ihtiyaç kredisine başvuru yapıp daha yüksek tutarda kredi kullanabilirsiniz.

YAPI KREDİ ANINDA KREDİ

Ön onaylı limitinizin olması durumunda, limit tutarınız kadar kredi kullanabilirsiniz. (Ön onay gelir durumunuza göre belirlenir)

Başvuru için Yapı Kredi Bireysel İnternet ya da Mobil Şube üyesi olmanız gereklidir.

İlk ödeme için 3 aya kadar erteleme yapabilirsiniz.

Dilerseniz bankada açık olan kredilerinizi tek kredide birleştirebilirsiniz.

İNG İHTİYAÇ KREDİSİ

Banka müşterisiyseniz başvurunuz onaylandıktan hemen sonra kredinizi kullanabilirseniz. Müşterisi değilseniz de krediniz onaylandıktan sonra şubeye gitmeden kargo aracılığıyla işlemlerinizi tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz.

%0,79 vade oranından kredi notunuz 1850 ve üzeriyse faydalanabilirsiniz.

ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ

Krediniz onaylandıktan sonra 14 gün içerisinde, hiçbir gerekçe sunmadan kredinizi kullanmaktan cayabilirsiniz. Bu hakkınızı kullanabilmek için Enpara.com çözüm merkezine bildirim yapmanız gerekir. Bildirim tarihinizden itibaren 30 gün içerisinde anapara borcunuzun tamamı, geri ödeme tarihine kadar olan faiz ve vergilerini de ödemeniz gerekir. Bu ödemeyi zamanında yapmazsanız, krediniz ödeme planınızdaki şartlarda olduğu gibi devam eder.

1.000 - 60.000 TL tutarında 60 aya kadar vadeyle kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İŞ BANKASI ANINDA KREDİ



500.000 TL ve 60 ay vadeye kadar, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ayrıca, 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi başvurusu içinde İşCep veya internet şubesinden aynı şekilde başvuru yapabilirsiniz.

FİBABANKA ANINDA KREDİ



1.000 - 70.000 TL arasında 12 - 60 ay vade ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Başvurunuz onaylandığından anında hesabınıza aktarılır.