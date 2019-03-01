Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk İngilizleri Ayağa Kaldırdı!
Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Buckingham Sarayı'nda ağırlayan Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluğu gören sosyal medya kullanıcıları sosyal medyayı yorumlarıyla birbirine kattı.
Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşini ağırlayan Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluk, sosyal medyayı birbirine kattı. Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili binlerce yorum yapılırken, Buckingham Sarayı ise konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.
ELİNDEKİ MORLUK İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI
İngiltere'de rekor süreyle 67 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Elizabeth'in her adımı yakından takip ediliyor. İngiliz basını ve sosyal medya, Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşini ağırlayan Kraliçe'nin elindeki detaya dikkat çekti. Fotoğraf çekiminin ardından Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluk dikkat çekerken, sosyal medyada Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.
"KÜÇÜK DARBELER BÖYLE İZLERE SEBEP OLUR"
Kraliçe'nin açıklanmayan bir hastalığı olduğuna varan yorumlar yapılırken, kimileri de sükunet çağrısı yaptı. Kraliçe'nin 92 yaşında olduğunu hatırlatan bir kullanıcı, "Millet, sakin olun. Kraliçe 92 yaşında ve o yaşta küçük darbeler bile böyle izlere sebep olabiliyor" dedi. Buckingham Sarayı ise, Kraliçe'yle ilgili teorilere rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.
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100 yasina gelmis elinde morlukmu olusmus. Bunun yasindakiler öleli yarim asir oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iyi ki cehennem var:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YA ÜRDÜN DER ADAM YERİNE KOYMAZSIN AMA Bİ ONLARIN FİRST LADY SİNİN ŞIKLIĞINA ZARAFETİNE BAKIYORUM HAYRAN KALIYORUM SONRA BİDE BİZİMKİNE BAKIYORUM VE BAŞIM ÖNE EĞİLİYOR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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LAİKLİĞİN MUCİDİ YAVAŞ YAVAŞ MAHŞERE DOĞRU GİDİYOR ATEŞİNİZ BOL OLSUNCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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gebersin kahpe dünyanın musibetiCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır