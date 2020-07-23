Kral Selman safra kesesi ameliyatı oldu Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, safra kesesindeki rahatsızlık sebebiyle ameliyat olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, safra kesesindeki rahatsızlık sebebiyle ameliyat olduğu açıklandı. Kral Selman bin Abdulaziz başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne 20 Temmuz'da kaldırılmıştı. Kral Selman'ın kaldırıldığı hastanede safra kesesindeki rahatsızlık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı. Suudi Arabistan Kralı Selman (84), Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti. (İHA) Kaynak: İHA