Kral Kaybederse 18. bölüm tek parça HD izleme linki var mı?

Aşkın sadakatsizlikle sınandığı, gücün kırılganlığa dönüştüğü ve en güçlü görünenin bile kaybedebileceğini gösteren bu hikâye, izleyiciyi ilk andan itibaren kendine çekmeyi amaçlıyor. "Kral neyi kaybedecek?" sorusunu odağına alan yapım, her bölümde merakı canlı tutarak seyirciyi yeni gelişmelere sürüklüyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'ya; Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK HİKÂYE Mİ, HANGİ ROMANDAN UYARLANDI?

Ekranlara taşınan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Budayıcıoğlu'nun terapi sürecinde dinlediği gerçek hayat öykülerinden esinlenerek kaleme aldığı eser, kurgu ile gerçeği harmanlayan güçlü bir hikâye sunar. İnsan ruhunun karmaşık yönlerini derinlemesine işleyen roman, dizinin psikolojik altyapısını oluşturur.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

"Kral Kaybederse", hırs, tutku, aşk ve ihanetin iç içe geçtiği sarsıcı bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Dizide Kenan Baran'ın ihtişamlı yaşamının çöküşe doğru sürüklenişi ve bu çöküşün çevresindeki hayatlara nasıl etki ettiği işleniyor. Sürpriz gelişmelerle dolu bu hikâye, izleyicileri "Gerçekten bir kral neden kaybeder?" sorusunun cevabını aramaya yönlendiriyor. Yapım Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

KARAKTERLER

KENAN BARAN – HALİT ERGENÇ

Gücün ve cazibenin simgesi… Hayatta istediği her şeye ulaşabileceğine inanan, çevresindekiler üzerinde derin etki bırakan karizmatik bir adam. Zafer onun için hayatın merkezindedir, ancak derinlerde kaybetmekten korkan kırılgan bir yan taşır.

HANDAN – ASLIHAN GÜRBÜZ

Kenan'ın zarif ama hassas eşi. Sevgi ihtiyacı onu Kenan'a bağımlı hale getirmiştir. Ancak aldatıldığını öğrendiğinde hayatını yeniden şekillendirecek büyük bir kararın eşiğine gelir.

FADİ – MERVE DİZDAR

Maddi sıkıntılar içinde yetişmiş, güçlü ve azimli bir kadın. Ailesinin beklentilerini aşma çabasıyla mücadele ederken Kenan'la yollarının kesişmesi, hayatında yeni ve zorlu bir dönüm noktası olur.

ÖZLEM – NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Handan'ın en yakın arkadaşı. Başarılı ve alımlı görünse de içinde büyük bir boşluk taşır. Yasaklara duyduğu çekim, onu tehlikeli bir duygusal çıkmaza sürükler.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kenan, geçmişin gölgesinden kurtulmaya çalışırken, Handan ise yeniden başlayabilmenin umuduna tutunur. Ancak Kenan'ın tekrar ihaneti, Handan'ı derinden sarsar. Özlem, şehirden ayrılmadan önce Kenan'a duygularını açıklamaya cesaret eder. Fadi ise yeni bir hayat kurma çabasında olsa da Kenan'a karşı içinde bastıramadığı karmaşık hislerle boğuşur. Aldığı darbeyle umutsuzluğa kapılan Fadi, yeniden umut ışığını yine Kenan'ın beklenmedik hamlesiyle bulur.