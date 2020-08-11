KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020/1 tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Diğer yandan ''KPSS ön lisans başvurusu, ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak? sorusu da aratılanlar arasında yer alıyor. KPSS sınav takvimi haberimizde...

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre KPSS lisans sınavları 6 Eylül'de başlayacak. KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos tarihinde başlamış olacak. KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS-2020/1 tercih sonuçlarına dair ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Buna göre tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN? ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için KPSS ortaöğreitm sınavlarını bekleyen adaylar için KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başlayacak, 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. KPSS SINAV TAKVİMİ KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçlar 22 Ekim 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçlar 22 Ekim 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçlar 22 Ekim 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçlar 22 Ekim 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlar 26 Kasım 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçlar 24 Aralık 2020 KPSS DHBT sonuçlar 27 Ocak 2021