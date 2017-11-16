KPSS tercih işlemleri nasıl yapılır? Tercihler ne zaman sona erecek? KPSS tercih işlemleri, 14 Kasım itibariyle başladı. Tercihler 23 Kasım saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini yapabilecek. KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2017/2 tercih işlemleri 14-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Adayların tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için; 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış sınavlardan birine girmiş ve en az birisinden ilgili KPSS puanını almış olması gereklidir. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için de KPSSP3 puanı kullanılacak.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Adaylar kılavuzu inceleyerek, aday işlemleri sisteminden tercihlerini yapabilecek. Tercihler yapılmadan önce kılavuzda belirtilen özel koşullar ve nitelik kodları dikkate alınarak incelenmelidir. Her pozisyon için belirlenen nitelik kodları farklıdır. Listeye eklenecek olan tercihler için belirtilen şartların aday tarafından karşılanması gerekir. Şartları taşımayan adayların puanı yeterli olsa bile yerleştirme işlemi yapılmaz.

Daha Fazla Bilgi

Tercih süresi bitimine kadar yani 23 Kasım saat 23.59'a kadar tercih listesi oluşturulabilir ya da oluşturulan tercih listesinde değişiklik yapılabilir. Süre sona erdikten sonra tercihler ile ilgili işlem yapılamaz.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS tercih ücreti, 15 Türk Lirası'dır. Adaylar tercih işlemlerini bitirdikten sonra tercih ücretini yatıracak. Tercih ücretini yatırmayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

KPSS tercih ücreti, ÖSYM'nin ''Ödemeler'' alanından banka kartı/kredi kartı ile ödenebilir. Bunun dışında ödeme seçenekleri;

- Akbank tüm ATM'leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuru yapacak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankası tüm ATM'leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuru yapacak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm ATM'leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuru yapacak adaylar hariç)

- Finansbank tüm ATM'leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuru yapacak adaylar hariç)

- Halkbank şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı

- Türk Ekonomi Bankası tüm şubeleri ve internet bankacılığı

- Ziraat Bankası'nın sadece mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile ödeme yapılabilir. ATM'lerden ve şubelerden ödeme yapılamaz.

Yurt dışındaki adaylar ise tercih ücretlerini, ÖSYM'nin ''Ödemeler'' alanından banka kartı/kredi kartı ile Türk Lirası olarak yatıracaklar.