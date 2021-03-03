KPSS'siz memur alımı 2021! Kamuya KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları!

Kamu kurumları ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 12 bin 650 kişilik kadro ile alım yapacaklar. Alımlar KPSS düşük puan ile veya KPSS siz yapılacak. En Az KPSS 60 Puan ile Memur Alımı yapılacak olup adayların 2020 yılı için puan almış olmaları gereklidir.KPSS'siz memur alımı 2021! Kamuya KPSS şartsız memur alımı 2021 detayları

Ülkemizde bulunan kamu müesseseleri ve kamu kuruluşları bünyelerindeki noksanlığı karşılamak üzere memur alımı yapacaklar. Kamuya memuru alımı için müracaatlar başlamış olup yalnızca müracaat koşullarını taşıyan adaylar müracaat yapabilecekler. Bu bağlamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında olacak.

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI

Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlarda Memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

KPSS Şartı olmadan yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak şartları aranacak.

12 BİN 650 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE DETAYLARI:

Kamu için yayımlanan ilanlar aşağıdadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.