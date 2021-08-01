KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS 2. oturum! KPSS 2. oturum saat kaçta? 2021 KPSS saat ve tarihleri! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı!
2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başladı. Bu kapsamda KPSS ilk oturum kaç saat? sorusuna yanıt arandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS sınav süresi ile ilgili ÖSYM açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS 2. oturum! KPSS 2. oturum saat kaçta? 2021 KPSS saat ve tarihleri!
KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS 2. oturum! KPSS 2. oturum saat kaçta? 2021 KPSS saat ve tarihleri! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı.
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLADI?
ÖSYM sınav takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları kapsamında ilk oturum olan GY-GK sınavının 1 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceği duyurmuştu. GY-GK sınavı bugün saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00 itibariyle sınav binalarına alınmayacak. Tüm memur adaylarının katılacağı GY-GK oturumunun ardından öğleden sonra öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri oturumu düzenlenecek.
KPSS SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?
Bir aday sınavın herhangi bir anında sınavı bırakıp dışarı çıkmak isteyebilir. Sınav süresinin ¾'ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday dışarı çıkamaz.
KPSS 2. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eğitim Bilimleri: 14:45 – 16:25
Yalnızca öğretmen adaylarının katılacağı Eğitim Bilimleri oturumunda adaylara 80 soruyu cevaplamaları için 100 dakika süre tanınacak.
2021 KPSS SINAVLARI TARİHLERİ!
- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
- Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
- Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
- Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
- Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021