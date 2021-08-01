KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS 2. oturum! KPSS 2. oturum saat kaçta? 2021 KPSS saat ve tarihleri! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı!

2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başladı. Bu kapsamda KPSS ilk oturum kaç saat? sorusuna yanıt arandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS sınav süresi ile ilgili ÖSYM açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS 2. oturum! KPSS 2. oturum saat kaçta? 2021 KPSS saat ve tarihleri!