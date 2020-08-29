KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman düzenlenecek sorgulanıyor. 6 Eylül'de yapılacka KPSS lisans oturumu sonrası KPSS ön lisans tarihi haberimizde. KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri
29.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:10

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılıyor. KPSS ne zaman? Kamu personeli olmak için binlerce adayın merakla beklediği ve ter döktüğü KPSS sınav tavimi araştırılıyor. 2020 KPSS puan türleri haberimizde.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.

ÖSYM; " MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır." açıklamasında bulunuldu.

KPSS PUAN TÜRLERİ

2020 KPSS'ye girecek adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınma işlemi aşağıda yer alan tabloya göre yapılıyor. İşte, KPSS puan türleri:

KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri
KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri
KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri

İlgili Haberler

KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav takvimi
KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav takvimi
2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
YÖK'ten salgın nedeniyle adaylara heyet raporu kolaylığı Güncel
YÖK'ten salgın nedeniyle adaylara heyet raporu kolaylığı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı 3. Sayfa
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Yaşam
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
'Vakalar artıyor' diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ozan Güven Demet Özdemir Okan Bayülgen
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Savaş Yangın Denizli Yunanistan
Şu an buradasınız: KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 19:10:59. #1.15#
title